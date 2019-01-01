"Наше разочарование растет": власти Польши пожаловались на Украину

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Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины заявил, что Польша поддерживает борьбу Украины против России, но имеет разочарование из-за диалога в исторической сфере, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Украине.

"Польша поддерживает борьбу Украины с российским агрессором, однако растет разочарование решениями украинской стороны, что отбрасывают назад диалог в исторической сфере. Переговоры с заместителем министра Василием Боднарем оптимистично настраивают по этому вопросу", — отметил польский дипломат.

Стоит отметить, что недавно посольство Польши в Украине выразило протест относительно содержания программы про Степана Бандеру в эфире украинского общественного телевидения.

Напомним, ранее официальный Киев заявил о необходимости одновременных действий Украины и Польши в направлении решения исторического конфликта между странами. С данным заявлением выступил министр иностранных дел Павел Климкин. Украинский дипломат подчеркнул, что в исторической политике и Польша, и Украина могут делать положительные жесты.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом.