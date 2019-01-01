"Наше разочарование растет": власти Польши пожаловались на Украину

"Наше разочарование растет": власти Польши пожаловались на Украину

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: racurs.ua

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины заявил, что Польша поддерживает борьбу Украины против России, но имеет разочарование из-за диалога в исторической сфере, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Украине.

"Польша поддерживает борьбу Украины с российским агрессором, однако растет разочарование решениями украинской стороны, что отбрасывают назад диалог в исторической сфере. Переговоры с заместителем министра Василием Боднарем оптимистично настраивают по этому вопросу", — отметил польский дипломат.

Стоит отметить, что недавно посольство Польши в Украине выразило протест относительно содержания программы про Степана Бандеру в эфире украинского общественного телевидения.

Напомним, ранее официальный Киев заявил о необходимости одновременных действий Украины и Польши в направлении решения исторического конфликта между странами. С данным заявлением выступил министр иностранных дел Павел Климкин. Украинский дипломат подчеркнул, что в исторической политике и Польша, и Украина могут делать положительные жесты.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом.

Источник: ONLINE.UA Теги: Польша, Украина, история, конфлікт, исторические вопросы
Новости других СМИ
Неожиданно: Путин хочет отказаться от призыва в армию
Неожиданно: Путин хочет отказаться от призыва в...
Прогноз погоды в Украине на субботу - 13 апреля
Прогноз погоды в Украине на субботу - 13 апреля
На Донбассе российские военные занимают места сепаратистов: что происходит
На Донбассе российские военные занимают места с...
В ПЦУ рассказали, как Украине удается разрушать имперский проект Путина
В ПЦУ рассказали, как Украине удается разрушать...
"Это унижение": Тимошенко записала видео для Зеленского и Порошенко
"Это унижение": Тимошенко записала ви...
Расстрел парламента и похороны президента: у Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа"
Расстрел парламента и похороны президента: у По...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи