Усик и Джошуа проведут титульный бой - известна дата

Промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, рассказал, когда может состояться бой между боксерами, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По его словам, фанатам осталось недолго ждать противостояния Усика с Джошуа.

"Может быть, бой будет в ноябре-декабре или позже – это март-апрель 2020 года. Он (Усик, – ред.) должен стать обязательным претендентом на титул WBO", — рассказал промоутер.

Он также отметил, что решающим будет поединок Усика с Карлосом Такамой, поскольку украинец дебютирует в супертяжелом весе.

"Я думаю, что на самом деле это вопрос больше к Усику, потому что 25 мая расскажет нам все, что нам нужно знать. Если он выйдет на ринг и нокаутирует Такама, мы можем сказать: "Делаем бой сейчас" или же мы можем сказать: "Давайте проведем еще один поединок". Это удивительный бой, и мы не можем его дождаться. Джошуа готов", — добавил промоутер.

Как сообщал ONLINE.UA, боксерские поединки Александра Усика могут прекратить транслироваться на украинском телевидении. Отмечается, что спортсмен подписал контракт с платформой DAZN, а ее партнером является сопромоутер Усика Эдди Хирн.Именно поэтому телеканал "Интер", который транслирует все бои Усика, может лишиться прав на трансляции.