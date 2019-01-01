Неожиданно: Путин хочет отказаться от призыва в армию

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно отойдет в прошлое. Об этом глава Кремля сообщил на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Призыв постепенно-постепенно отходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", — сказал Путин.

По его словам, в связи с усложнением военной техники и задачами, стоящими перед войсками, профессиональная армия более востребована.

Кроме того, глава Кремля добавил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, которые не требуют глубокой квалификации.

"Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться в этом направлении", — резюмировал он.

Как известно, срок службы в российской армии составляет 12 месяцев.

Как сообщал ONLINE.UА, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что Российская Федерация развивает мощную военную инфраструктуру на границе с Украиной и готовится к масштабной континентальной войнЕ. По его данным, первый удар она может нанести именно по Украине, чтобы захватить территорию.