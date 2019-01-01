Порошенко наконец-то прокомментировал громкую ссору с Зеленским

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава Петр Порошенко уверяет, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку. Об этом он заявил 12 апреля на совместной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, передает ONLINE.UA.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их сделали и дали соответствующую оценку", — ответил Порошенко на вопрос, может ли человек, который не может дослушать до конца, участвовать в переговорах на международной арене.

Кроме того, в ходе этой встречи Порошенко назвал Зеленского "несистемным политиком" и объяснил его феномен "примером европейских стран".

Также отмечается, что Меркель и Порошенко согласовали вопрос "Пасхального" прекращении огня на Донбассе с 18 апреля.