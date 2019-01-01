В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции родился мальчик, у которого сразу три биологических родителях. К счастью, он абсолютно здоров и весит 2,9 кг, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По информации СМИ, к врачам обратилась 32-летняя женщина, которая не смогла забеременеть в результате четырех ЭКО. Команда греческих и испанских ученых из компании Embryotools использовала метод цитоплазматической замены, чтобы помочь ей.

"В яйцеклетку будущей матери, кроме сперматозоидов отца, перенесли цитоплазму из донорской яйцеклетки другой женщины. Эмбрион получил от нее митохондрии – клеточные структуры, которые отвечают за производство энергии", — сказано в сообщении.

Отмечается, что эта методика была разработана американскими учеными, чтобы помочь семьям с митохондриальными генетическими заболеваниями. В Embryotools рассказывают, что сейчас к имплантации готовы еще восемь эмбрионов.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что весь мир не устает обсуждать беременность герцогини Сассекской Меган Макрл. Ожидается, что первенец принца Гарри родится весной 2019 года. Пользователи социальных сетей уже активно обсуждают, кто может стать крестными родителями новорожденного ребенка. По данным СМИ, крестными родителями станут голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль.