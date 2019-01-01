В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции родился ребенок от трех родителей

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото: flickr.com

В Греции родился мальчик, у которого сразу три биологических родителях. К счастью, он абсолютно здоров и весит 2,9 кг, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По информации СМИ, к врачам обратилась 32-летняя женщина, которая не смогла забеременеть в результате четырех ЭКО. Команда греческих и испанских ученых из компании Embryotools использовала метод цитоплазматической замены, чтобы помочь ей.

"В яйцеклетку будущей матери, кроме сперматозоидов отца, перенесли цитоплазму из донорской яйцеклетки другой женщины. Эмбрион получил от нее митохондрии – клеточные структуры, которые отвечают за производство энергии", — сказано в сообщении.

Отмечается, что эта методика была разработана американскими учеными, чтобы помочь семьям с митохондриальными генетическими заболеваниями. В Embryotools рассказывают, что сейчас к имплантации готовы еще восемь эмбрионов.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что весь мир не устает обсуждать беременность герцогини Сассекской Меган Макрл. Ожидается, что первенец принца Гарри родится весной 2019 года. Пользователи социальных сетей уже активно обсуждают, кто может стать крестными родителями новорожденного ребенка. По данным СМИ, крестными родителями станут голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль.

Источник: ONLINE.UA Теги: дети, Греция, младенцы, оплодотворение
Новости других СМИ
Как будет выглядеть первое поселение на Луне - впечатляющие фото
Как будет выглядеть первое поселение на Луне - ...
Будете удивлены: назван секрет крепкого брака
Будете удивлены: назван секрет крепкого брака
Просто фантастика: ООН представила впечатляющий проект города на воде
Просто фантастика: ООН представила впечатляющий...
Ученые назвали вкусный продукт, который уберегает от потери слуха
Ученые назвали вкусный продукт, который уберега...
Менять оператора мобильной связи стало легче
Менять оператора мобильной связи стало легче
Что станет с Солнцем после его смерти: обнародована неожиданная версия
Что станет с Солнцем после его смерти: обнародо...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги