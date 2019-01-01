Канада пообещала "сюрприз" для Путина в Черном море

Канада пообещала "сюрприз" для Путина в Черном море

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Депутат федерального парламента Канады Джеймс Безан заявил, что НАТО должно усилить свое присутствие в Черном море и отправить туда подводные лодки. В противном случае Россия будет вести себя все наглее, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Канадский чиновник подчеркнул, что Альянс должен проводить с Украиной больше учений.

"Мы также должны усиливать свое присутствие в Черном море. Мы даже говорим про подводные лодки, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут "неожиданно" появиться и в Черном море. Если у нас есть договоренности и конвенции о том, что мы должны участвовать в определенных усилиях в Черноморском бассейне, то мы будем это делать", – отметил Безан.

Политик подчеркнул, что если этого не сделать, то "Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории".

"Украина действительно является тем щитом, что защищает западный мир от того, что надвигается с Востока",– добавил он.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бэйли Хатчинсон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Источник: Укрінформ Теги: НАТО, Канада, Владимир Путин, Черное море, РФ
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