Аналитик назвал последний козырь Порошенко против Зеленского

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский журналист и аналитик Антон Голобородько прокомментировал результаты опроса от социологической группы "Рейтинг" относительно второго тура президентских выборов в Украине. По его мнению, чтобы не делали в штабе Порошенко, Зеленского, который опережает по оценкам социологов действующего лидера более чем в два раза, можно уже считать победителем.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".