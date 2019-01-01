Аналитик назвал последний козырь Порошенко против Зеленского

Украинский журналист и аналитик Антон Голобородько прокомментировал результаты опроса от социологической группы "Рейтинг" относительно второго тура президентских выборов в Украине. По его мнению, чтобы не делали в штабе Порошенко, Зеленского, который опережает по оценкам социологов действующего лидера более чем в два раза, можно уже считать победителем.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
"До выборов осталось чуть больше недели, и догнать этот разрыв, если и не невозможно, то сверхсложно. В штабе Петра Порошенко это понимают. В частной беседе один из работников штаба рассказал, что прощальную вечеринку они уже отгуляли. А люди постепенно начинают искать новую работу... Еще одно подтверждение – информационная кампания. Плакаты с Путиным, ролики со "сбитым грузовиком" Зеленским... Да и в самом штабе удивляются, как их "отдел коммуникаций" до такого додумался. Более того, даже не верят, что это их продукт", — пишет аналитик.
Журналист также попытался спрогнозировать, что может предложить Порошенко за неделю до выборов.
"В его рукаве остался только один козырь – военное положение. И это уже сыгранная карта. Достать ее снова из колоды? Но все равно может сработать только для отсрочки поражения. Серьезно рассматривать этот вариант можно только в случае возобновления масштабных боевых действий. Но здесь вряд ли можно обойтись без "помощи" Кремля. Да и пойдет ли на это Порошенко?", — сказано в материале Голобородько.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко прокомментировал "телефонные дебаты" с Зеленским.