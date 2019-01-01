Прогноз погоды в Украине на понедельник - 15 апреля

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо. — Джером Джером

Погода на завтра в Киеве

В понедельник в Киеве весь день будет пасмурно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +1 до +7°C.

Ночью +4°C. Относительная влажность 59%. Ветер 1 м/c.

Утром +1°C. Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Днем +6°C. Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Вечером +7°C. Относительная влажность 64%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +7°C

Температура ночью +3°C (ясно). Относительная влажность 58%. Ветер 2 м/c.

Температура утром 0°C (малооблачно). Относительная влажность 61%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 39%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +6°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +7°C

Температура ночью +4°C (облачно). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.

Температура утром 0°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +6°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +11°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 51%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 52%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +13°C

Температура ночью +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +11°C

Температура ночью +2°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +14°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +14°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +15°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +13°C

Температура ночью +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +10°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +7°C

Температура ночью +4°C (облачно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 44%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +6°C (пасмурно). Относительная влажность 46%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +16°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +10°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +16°C (облачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 76%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +13°C (облачно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +11°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +2°C (облачно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +12°C

Температура ночью +6°C (малооблачно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +12°C (ясно). Относительная влажность 37%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (ясно). Относительная влажность 42%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +7°C

Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 75%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 64%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +13°C

Температура ночью +13°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +12°C (облачно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно, сильный дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +12°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +11°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +9°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 61%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 54%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно). Относительная влажность 42%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +6°C (малооблачно). Относительная влажность 47%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +6°C

Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 2 м/c.

Температура утром 0°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 53%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +6°C (пасмурно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +13°C

Температура ночью +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (облачно, дождь, гроза). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +14°C

Температура ночью +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +14°C (пасмурно). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +9°C

Температура ночью +5°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 74%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +9°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +12°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +10°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +12°C (малооблачно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +9°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +8°C

Температура ночью +4°C (облачно). Относительная влажность 55%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +1°C (малооблачно). Относительная влажность 61%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 42%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно). Относительная влажность 44%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +7°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 53%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 46%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +6°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +8°C

Температура ночью +3°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 2 м/c.

Температура утром 0°C (малооблачно). Относительная влажность 64%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 43%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +8°C (малооблачно). Относительная влажность 43%. Ветер 1 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней