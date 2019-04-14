Денис Манжосов станет главным персонажем студии «Квартал 95»

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Соучредитель студии «Квартал 95» Денис Манжосов, который покинул проект в 2013 году – возвращается. Ему обещано место главного героя в «Квартале» после победы на выборах. Ранее центральным героем студии был Владимир Зеленский, об этом сообщает телеканал ZIK со ссылкой на ИА "Forum".

По данным источников издания в студии «Квартал 95», Манжосов хотел вернуться в проект, но коллектив был против.

«С ним достаточно жестко расстались в 2013-м , но время не стоит на месте, проект развивался. Сейчас же он должен занять место Владимира, это стало в некотором роде оплатой молчание, чтобы нюансы его ухода и внутренних вопросов студии не были обнародованы перед выборами», – говорит источник из студии «Квартал 95» и добавляет: «Компромисс достигнут, Манжосов обдумывает предложение, но оснований для отказа на сегодняшний момент нет».

В Киеве сорвали пресс-конференцию вторая Зеленского. Он, якобы, обещал обращения через два часа состояться пресс-конференция экс-участник «Квартала 95» Дениса Манжосова, где тот планировал рассказать историю отношений с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, однако отменил мероприятие.

По данным директора агентства «Украинские новости» Дениса Иванеско, спикер приехал за час до пресс-конференции, потом «вышел покурить во двор, сел в такси и уехал».

Позже того же дня Манжосов выступил в эфире телеканала «Прямой» и заявил, что не собирался на пресс-конференции выкладывать компромат на своего бывшего товарища Владимира Зеленского, а хотел только удовлетворить любопытство журналистов, которые интересовались причинами его ухода из студии «Квартал 95» в 2013 году.

По словам Манжосова, он готов встретиться с бывшими коллегами по «Кварталу 95» и узнать, почему они думали, что пресс-конференцию ему якобы были заплачены деньги. Он считает, что в команде Зеленского опасались провокаций.

«Не смотря на то, что произошло несколько лет назад, не может быть такого, чтобы я говорил что-то в сторону своих детских, юношеских товарищей», – добавил артист.