Курс валют на сегодня 15 апреля - доллар стал дешевле, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 15 апреля - доллар стал дешевле, евро стал дороже

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На понедельник, 15 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 15 апреля цена доллара США составит 26 гривен 71 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 12 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 24 копейки, что в свою очередь на 2 копейки больше чем в воскресенье, 14 апреля.

В воскресенье, 14 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.75/26.7 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.29/30.22 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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