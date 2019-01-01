"По Фрейду": в Кремле прокомментировали пресс-конференцию Порошенко на "Олимпийском"

"По Фрейду": в Кремле прокомментировали пресс-конференцию Порошенко на "Олимпийском"

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что песня "Ти ж мене підманула", которую Петр Порошенко спел со сцены под НСК "Олимпийский", адресована не Владимиру Зеленскому, а Украине, которая отказалась поддержать его на выборах, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"По Фрейду сегодня (14 апреля — ред.) действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни "Ти ж меня підманула". Песня, которая предназначалась для его оппонента Владимира Зеленского, который не пришел на дебаты, на самом деле им была адресована Украине и ее народу", — заявил Володин.

По мнению российского чиновника, таким образом Порошенко "подсознательно выразил обиду народу и стране, которая отказалась поддерживать его кандидатуру на выборах".

"У песни есть продолжение — "Ти же мене, молодого, з ума-розуму звела" — это про самого Порошенко. Хотя он и не такой молодой, но то, что разум потерял — это очевидно.Сегодняшний поток сознания Петра Порошенко только подчеркивает его судорожные попытки ухватиться за власть и сохранить ее любыми способами", — сказал спикер Госдумы РФ.
Как сообщал ONLINE.UA украинский глава Петр Порошенко утверждает, что в случае избрания на второй срок будет иначе строить коммуникацию с народом и больше учитывать мнение гражданского общества. 
Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, НСК «Олимпийский», пресс-конференция, РФ, Госдума России
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