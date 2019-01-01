СМИ: Путин готовится к важной встрече - первые подробности

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын может в конце апреля встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники, передает ONLINE.UA.

Источник отмечает, что глава Кремля планирует приехать во Владивосток перед визитом в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь". Предполагается, что тогда же для проведения личной встречи до Владивостока приедет и Ким Чен Ын.

"Весьма вероятно, что встреча все-таки состоится", — пишет издание.

По словам другого источника, саммит между Ким Чен Ыном и Путиным может состояться до или после форума в Пекине — есть признаки того, что в КНДР готовятся к встрече.

Указано, что лидер Северной Кореи во время встречи с Путиным попытается заручиться поддержкой РФ, чтобы оказать давление на президента США Трампа после неудачного саммита в Ханое.

Как сообщал ONLINE.UA ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал российским журналистам слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече с главой РФ. По его словам, Владимир Путин "открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий".