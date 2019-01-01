"Что делать с Путиным?": лидер крымских татар неожиданно обратился к Зеленскому

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев обеспокоен тем, что за время предвыборной кампании кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский так и не дал ответа на ряд острых для украинцев вопросов по оккупации полуострова и России. Именно поэтому нардеп озвучил свои пять вопросов к кандидату и попросил дать на них лаконичные ответы.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обращение политика в Facebook.

"Считаете ли вы, как утверждает российская сторона, что Крым стал частью Российской Федерации в результате свободного, демократического волеизъявления жителей Крыма? Или вы все же считаете его оккупированной территорией, которую безоговорочно следует вернуть в состав Украины?".

Второй вопрос политика к кандидату в Президенты: "Вы говорили, что вы приложите все возможные усилия для налаживания добрососедских отношений с Российской Федерацией, для установления мира. Поскольку не мы нападали на Российскую Федерацию, не мы оккупировали часть ее территории, не мы навязывали России, каким путем ей идти, то хотел бы знать, какие уступки вы имеете в виду для того, чтобы установить так называемый мир с Российской Федерацией? Включают ли эти уступки, например, признание законности аннексии Крыма, признания так называемых республик Донецка и Луганска, пусть даже в составе Украины".

Также Мустафа Джемилев спросил Зеленского согласится ли он на встречу с Путиным, если он предложит провести эту встречу на территории аннексированного Крыма?

"Некоторые кандидаты в Президенты во время первого тура избирательной кампании говорили, что для установления хороших отношений с Россией они снимут блокаду с Крыма. Если вы станете президентом, тоже пойдете на такие шаги?", – поинтересовался народный депутат.

А также лидер кримськотатарького народа спросил Зеленского : "Какова ваша позиция относительно изменения статуса Автономной Республики Крым в Крымскую автономию – то есть, переформатирование на территориально-национальную автономию, которая была ликвидирована советским режимом после геноцида крымскотатарского народа?".