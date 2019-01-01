"Он может захватить Украину": Епифаний сделал предупреждение украинцам

Глава ПЦУ Епифаний во время торжественной Божественной литургии напомнил, что президентские выборы – решающее время для определения будущего Украины. По его словам, именно сейчас агрессор пытается разделить украинцев, чтобы иметь возможность воспользоваться ситуацией, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Глава ПЦУ подчеркнул, что украинцы должны объединиться, чтобы противостоять намерениям России.

"На востоке страны идет война. Агрессор пытается нас поработить физически и разделить внутри государства. И мы должны понять: если мы будем разделены, то тогда северный сосед будет иметь возможность захватить нашу страну", — сказал он.

Кроме того, предстоятель подчеркнул, что президентские выборы в Украине – решающее время для определения будущего.

"Это то будущее, которое мы с вами обозначили на Майдане Независимости, во время Революции достоинства. Тогда Небесная Сотня положила свои жизни именно за тот европейский вектор развития Украинского государства, за что погибли тысячи наших героев на востоке Украины", – сказал митрополит.

Епифаний также добавил, что украинцы должны об этом помнить "и быть мудрыми, внимательными, справедливыми и чувствовать ту ответственность, которая лежит на каждом из нас".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Россия задействовала все возможные средства, чтобы Православные церкви как можно дольше не признавали Украинскую церковь.