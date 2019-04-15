У Порошенко наконец-то отреагировали на громкий скандал с "1 + 1"

У Порошенко наконец-то отреагировали на громкий скандал с "1 + 1"

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Заместитель руководителя избирательного штаба Порошенко Сергей Березенко утверждает, что поехать на эфир канала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, было личным решением действующего президента и кандидата в президенты Петра Порошенко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

"Было принято решение прийти на этот телеканал и в эфире обратиться к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, чтобы он пришел на дебаты с президентом. Вы же согласитесь, что этот канал абсолютно комфортный для Зеленского?" – отметил заместитель руководителя избирательного штаба главы государства.

По его словам, решение принимал лично президент буквально за несколько часов до эфира.

"Фактически все было экспромтом как для телеканала, так и для нас", – заявил он.

Березенко также признался, что "команда поделилась примерно пополам".

"Одни говорили, что надо идти и обращаться к аудитории этого телеканала, потому что фактически "1+1" последние месяцы действовал как генератор грязной кампании против нас. Но аудитория "1+1" остается достаточно большой и патриотически настроенной. Мы убеждены, что среди зрителей этого канала есть и большое количество наших сторонников", – отметил он.

Как сообщал ONLINE.UA, 11 апреля Порошенко и Зеленский поссорились в прямом эфире украинского телеканала. "Телефонные дебаты" закончились весьма неожиданно — украинский шоумен бросил трубку.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, суд, скандал, 1+1, Владимир Зеленский, телеканал
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