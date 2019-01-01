В НАТО рассказали о новой стратегии сдерживания России

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что Альянсу нужно больше общаться с Российской Федерацией, чтобы вероятность конфликта была ниже, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

Он также добавил, что лишь дважды встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Однако несколько раз разговаривал с ним по телефону.

Скапаротти отметил, что коммуникация между НАТО и Москвой в период холодной войны была лучше, чем сейчас. Именно поэтому нато нужно вести диалог с российской стороной, ведь это даст возможность "понимать друг друга и разъяснять, что и почему мы делаем".

"Во время холодной войны мы понимали сигналы, подаваемые друг другу. Мы разговаривали. Я не уверен, что мы понимаем их так же хорошо сегодня", — говорит генерал.

По его мнению, чтобы вероятность конфликта между противниками была ниже, то нужно знать возможности и намерения друг друга. Он подчеркнул, что общение – это "важная часть сдерживания".