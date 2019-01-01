В Черное море вошел ракетный эсминец США - названа причина

В Черное море вошел ракетный эсминец США - названа причина

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Фото: twitter.com

14 апреля в акваторию Черного моря с целью усиления безопасности вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross DDG71, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bosphorus Naval News.

Отмечается, что эсминец, который входит в состав 6-го флота США, прошел пролив Босфор в сопровождении двух катеров береговой охраны Турции.

В Черное море вошел ракетный эсминец США - названа причина (1)

"Один из четырех эскадренных миноносцев КРЗ типа "Арле Берк" USS Ross DDG71 совершил проход на север через Черноморские проливы и вошел в Черное море. Это его первое развертывание в Черном море в 2019 году", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что это уже четвертый американский военный корабль, который зашел в акваторию Черного моря с начала 2019 года. В общем, для эсминца USS Ross это уже восьмое патрулирование в этой зоне ответственности.

В Черное море вошел ракетный эсминец США - названа причина (2)

Как сообщал ONLINE.UA, Украина получит 50 миллионов евро от Евросоюза, которые пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье, которые страдают в результате российской агрессии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, США, Черное море, РФ, есмінець
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