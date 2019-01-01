Ученые раскрыли еще один секрет долголетия

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Продолжительность жизни может быть связана с мышечной силой — к такому выводу пришли бразильские ученые. Они провели специальное исследование, в котором принимали участие 3878 человек в возрасте от 41 до 85 лет, которые не занимаются атлетикой профессионально.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Европейского общества кардиологов EuroPrevent-2019 .