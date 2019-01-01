Ученые раскрыли еще один секрет долголетия

Продолжительность жизни может быть связана с мышечной силой — к такому выводу пришли бразильские ученые. Они провели специальное исследование, в котором принимали участие 3878 человек в возрасте от 41 до 85 лет, которые не занимаются атлетикой профессионально.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Европейского общества кардиологов
Отмечается, что участники в течение шести лет проходили тест на максимальную мышечную силу с использованием упражнения "тяга к подбородку".
"Максимальную мышечную силу ученые определяли как наибольшее значение после двух ибо трех попыток увеличения нагрузки. Это значение также оценивалось относительно массы тела. За 6,5 лет наблюдения умерло 247 мужчин и 75 женщин.Ученые выяснили, что участники с мышечной силой выше среднего имеют склонность к более продолжительной жизни", — сказано в сообщении.
Ученые также отметили, что для достижения оптимальных результатов нужно выйти за рамки типичных силовых тренировок и добавить скорость.
Вывод ученых: силовые тренировки увеличивают мышечную силу, а это увеличивает продолжительность жизни.
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