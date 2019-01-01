"Очень опасно": Лукашенко выступил с новой идеей по Донбассу

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между лидерами России и Украины. По словам президента, война на Донбассе негативно влияет и на его страну, передает ONLINE.UA со ссылкой на БелТА.

Лукашенко утверждает, что белорусская сторона делает все возможное, чтобы сделать свой вклад для достижения мира на Донбассе. Он добавил, что обсудил это со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

"Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как медленно идет этот процесс, никудышный процесс, как не выполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы выполнить эту роль", — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер подчеркнул, что не будет навязываться.

По его словам, военный конфликт в Украине до сих пор создает опасное влияние на Беларусь.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови — это тоже очень опасная тенденция", — сказал Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко поручил усилить границы Беларуси и создать новые подразделение пограничников с увеличением численности штата.