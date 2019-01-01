Стало известно, что оккупанты будут делать с "отжатым" заводом Порошенко в Крыму

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

С Севастопольского морского завода, который после аннексии Крыма был отобран у президента Петра Порошенко, оккупанты сделают базовое предприятие для ремонта кораблей своего Черноморского флота. С данным заявлением выступил директор захваченного завода Владимир Баженов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, для этого якобы разработана программа "модернизации и технического перевооружения".

"Завод располагается на двух площадках общей площадью 53 гектара. На нем имеются два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовление корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов. Достройка и швартовые испытания проходят в специальных набережных, оборудованных необходимыми коммуникациями", — сказано в сообщении.

Баженов утверждает, что это создает условия для ремонта, докования, переоборудования и модернизации кораблей и судов различного класса и назначения.