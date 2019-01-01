"Это перебор": Зеленский записал новое обращение к Порошенко

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился к своему оппоненту на выборах и действующему главе государства Петру Порошенко с требованием посадить убийц Екатерины Гандзюк, освободить украинских моряков из плена РФ и прекратить "бегать по каналам". Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост, пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал", перешли к "я сделаю"... А именно, посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли — о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой пока вы бегаете по каналам в поисках Зеленского, пока сдаете анализы и кричите на стадионе", — обратился он к президенту.

Зеленский также отметил, что "дебаты 19-го , а дела каждый день".

"Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, что стал шоуменом — это перебор", — заявил Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UА, украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".