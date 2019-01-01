"Давай, Лома!": Конор МакГрегор неожиданно обратился к Ломаченко

Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор предложил украинскому боксеру Василию Ломаченко попробовать свои силы в MMA. Приглашение одиозный спортсмен опубликовал у себя в Тwitter после победы Ломаченко над Кроллой, передает ONLINE.UA.
Как сообщалось, украинский чемпион победил нокаутом в четвертом раунде нанеся точный удар в висок сопернику. В соцсетях этот удар сравнили с ударом МакГрегора против Дастина Порье.
"Я люблю эту зону. Мы в ММА называем этот удар "наушники". Просто легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе, с которым ты можешь дебютировать. Это будет идентично моему дебюту в боксе против олимпийского и мирового чемпиона", — написал МакГрегор.
Под олимпийским чемпионом, против которого может выступить Ломаченко, МакГрегор, скорее всего, имеет в виду Генри Сехудо. Но он является чемпионом UFC. Относительно своего дебюта в боксе, то ирландец имеет в виду его бои против Флойда Майвезера.
Конор МакГрегор —
Ранее ONLINE.UA сообщал, что во Флориде, США, арестовали ирландского бойца смешанного стиля MMA Конора МакГрегора — его обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.