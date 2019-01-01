"Давай, Лома!": Конор МакГрегор неожиданно обратился к Ломаченко

"Давай, Лома!": Конор МакГрегор неожиданно обратился к Ломаченко

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Конор МакГрегор (фото — flickr.com)

Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор предложил украинскому боксеру Василию Ломаченко попробовать свои силы в MMA. Приглашение одиозный спортсмен опубликовал у себя в Тwitter после победы Ломаченко над Кроллой, передает ONLINE.UA.

Как сообщалось, украинский чемпион победил нокаутом в четвертом раунде нанеся точный удар в висок сопернику. В соцсетях этот удар сравнили с ударом МакГрегора против Дастина Порье.

"Я люблю эту зону. Мы в ММА называем этот удар "наушники". Просто легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе, с которым ты можешь дебютировать. Это будет идентично моему дебюту в боксе против олимпийского и мирового чемпиона", — написал МакГрегор.

Под олимпийским чемпионом, против которого может выступить Ломаченко, МакГрегор, скорее всего, имеет в виду Генри Сехудо. Но он является чемпионом UFC. Относительно своего дебюта в боксе, то ирландец имеет в виду его бои против Флойда Майвезера.

Конор МакГрегор — 30-летний ирландский спортсмен, один из самых популярных бойцов UFC. В целом он провел 25 поединков, одержав 21 победу, 18 из которых досрочно, и потерпел четыре поражения. Первый чемпионский титул UFC Макгрегор одержал в 2015 году. Также спортсмен стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях: полулегкой и легкой.

 Ранее ONLINE.UA сообщал, что во Флориде, США, арестовали ирландского бойца смешанного стиля MMA Конора МакГрегора — его обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.

Источник: ONLINE.UA Теги: бокс, Василий Ломаченко, бои, ММА, Конор МакГрегор
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