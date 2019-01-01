"Давай, Лома!": Конор МакГрегор неожиданно обратился к Ломаченко

Конор МакГрегор (фото — flickr.com)

Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор предложил украинскому боксеру Василию Ломаченко попробовать свои силы в MMA. Приглашение одиозный спортсмен опубликовал у себя в Тwitter после победы Ломаченко над Кроллой, передает ONLINE.UA.

Как сообщалось, украинский чемпион победил нокаутом в четвертом раунде нанеся точный удар в висок сопернику. В соцсетях этот удар сравнили с ударом МакГрегора против Дастина Порье.