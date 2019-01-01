Роковая женщина: новое фото Оли Фреймут стало хитом сети

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут довольно редко публикует новые фотографии, однако когда это происходит — они мгновенно становятся хитами сети. Неожиданное фото, на котором звезда предстала в соблазнительном образе, Ольга опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Украинская красотка позирует в черном наряде с кружевными рукавами и глубоким декольте. Завершает аутфит телеведущей красная помада на губах и легкие локоны.

"Иногда в жизни случаются плохие люди, ситуации, гостиницы...Важно, чтобы это было иногда", – подписала снимок Фреймут.

Фанаты оценили внешний вид 37-летней Ольги и забросали ее комплиментами в комментариях.

"Нежная и страстная одновременно; роковая женщина; какой соблазнительный образ: нельзя быть настолько сексуальной; в жизни случается разное, но все можно выдержать, если ты такая же красивая, сильная и мудрая женщина, как Оля; публикуйте фотографии почаще — мы очень скучаем", — пишут фанаты в комментариях к снимку.