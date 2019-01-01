Роковая женщина: новое фото Оли Фреймут стало хитом сети

Роковая женщина: новое фото Оли Фреймут стало хитом сети

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Ольга Фреймут (фото — tv.ua)

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут довольно редко публикует новые фотографии, однако когда это происходит — они мгновенно становятся хитами сети. Неожиданное фото, на котором звезда предстала в соблазнительном образе, Ольга опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Украинская красотка позирует в черном наряде с кружевными рукавами и глубоким декольте. Завершает аутфит телеведущей красная помада на губах и легкие локоны.

"Иногда в жизни случаются плохие люди, ситуации, гостиницы...Важно, чтобы это было иногда", – подписала снимок Фреймут.

Фанаты оценили внешний вид 37-летней Ольги и забросали ее комплиментами в комментариях.

"Нежная и страстная одновременно; роковая женщина; какой соблазнительный образ: нельзя быть настолько сексуальной; в жизни случается разное, но все можно выдержать, если ты такая же красивая, сильная и мудрая женщина, как Оля; публикуйте фотографии почаще — мы очень скучаем", — пишут фанаты в комментариях к снимку.

Роковая женщина: новое фото Оли Фреймут стало хитом сети (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые показала свою 1-летнюю дочь Евдокию.

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, стиль, фанати, Оля Фреймут
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