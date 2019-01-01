Возвращение Приватбанка Коломойскому - появилась реакция Порошенко

Возвращение Приватбанка Коломойскому - появилась реакция Порошенко

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Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Президент Петр Порошенко прокомментировал вероятное возвращение национализированного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Украинский глава признался, что был шокирован заявлением Коломойского о желании получить два миллиарда долларов компенсации, передает ONLINE.UA.

Порошенко утверждает, что возвращение национализированного банка экс-владельцу "вызовет глубокий кризис в сотрудничестве с МВФ".

"Национализация Приватбанка, которой мы — напомню — спасли деньги десяткам миллионов клиентов, проводилась в партнерстве с Фондом. Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривны и возможностью нового экономического кризиса", — написал Порошенко.

Возвращение Приватбанка Коломойскому - появилась реакция Порошенко (1)
 
По словам украинского лидера, "не молчат связанные с Зеленским лица, и требование компенсации за Приватбанк "уже на столе".

"А дело о признании незаконной национализации — на последней стадии судебного рассмотрения", — добавил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что решение в пользу Коломойского станет "мощным ударом по сотрудничеству с МВФ".

Возвращение Приватбанка Коломойскому - появилась реакция Порошенко (2)
Как сообщал ONLINE.UA, в штабе украинского шоумена Владимира Зеленского утверждают, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который работает в штабе кандидата в президенты, не влияет на его взгляды.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, Приватбанк, Игорь Коломойский
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