Возвращение Приватбанка Коломойскому - появилась реакция Порошенко

Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Президент Петр Порошенко прокомментировал вероятное возвращение национализированного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Украинский глава признался, что был шокирован заявлением Коломойского о желании получить два миллиарда долларов компенсации, передает ONLINE.UA.

Порошенко утверждает, что возвращение национализированного банка экс-владельцу "вызовет глубокий кризис в сотрудничестве с МВФ".

"Национализация Приватбанка, которой мы — напомню — спасли деньги десяткам миллионов клиентов, проводилась в партнерстве с Фондом. Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривны и возможностью нового экономического кризиса", — написал Порошенко.

По словам украинского лидера, "не молчат связанные с Зеленским лица, и требование компенсации за Приватбанк "уже на столе".

"А дело о признании незаконной национализации — на последней стадии судебного рассмотрения", — добавил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что решение в пользу Коломойского станет "мощным ударом по сотрудничеству с МВФ".