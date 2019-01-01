Компания Илона Маска SpaceX будет защищать Землю от астероидов

Компания Илона Маска SpaceX будет защищать Землю от астероидов

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Ілон Маск (фото — flickr.com)

В NASA сообщили о новом контракте с компанией Илона Маска SpaceX относительно выполнения миссии по изменению орбиты астероидов. Миссия получила название DART (Double Asteroid Redirection Test), а выполнять ее будут с помощью ракеты тяжелого класса Falcon 9, передает ONLINE.UA со ссылкой на SpaceNews.

Отмечается, что ракета Falcon 9 в рамках миссии DART стартует в июне 2021 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Сумма контракта для SpaceX составит 69 миллионов долларов, в стоимость входят запуск и все сопутствующие услуги.

В планах астрономов — изучить изменение орбиты маленького месяца в результате удара. Это поможет ученым оценить эффективность данного подхода, предложенного в качестве одного из способов отклонения астероидов, которые угрожают Земле.

"SpaceX гордится тем, что продолжает успешное сотрудничество с NASA для выполнения этой важной межпланетной миссии. Этот контракт подчеркивает уверенность NASA в способности Falcon 9 выполнять критически важные научные задачи, предлагая при этом наилучшую стоимость запуска в отрасли", – отметил президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный американский изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск признает, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли.

Источник: ONLINE.UA Теги: NASA, астероиды, SpaceX, Илон Маск, DART
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