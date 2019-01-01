Компания Илона Маска SpaceX будет защищать Землю от астероидов

Ілон Маск (фото — flickr.com)

В NASA сообщили о новом контракте с компанией Илона Маска SpaceX относительно выполнения миссии по изменению орбиты астероидов. Миссия получила название DART (Double Asteroid Redirection Test), а выполнять ее будут с помощью ракеты тяжелого класса Falcon 9, передает ONLINE.UA со ссылкой на SpaceNews.

Отмечается, что ракета Falcon 9 в рамках миссии DART стартует в июне 2021 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Сумма контракта для SpaceX составит 69 миллионов долларов, в стоимость входят запуск и все сопутствующие услуги.