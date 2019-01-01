Будете удивлены: назван секрет крепкого брака

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Исследователи из Бристольского университета выяснили, что на прочность брака не влияет количество сексуальных партнеров, работа или характер. Ученые отмечают: для этого вам нужно сделать выбор между семейным счастьем и здоровым образом жизни, передает ONLINE.UA со ссылкой на NewScientist.

Отмечается, что специалисты проанализировали биологические данные 47 тысяч пар и оказалось, что самыми крепкими браками среди всех пар могут похвастаться любители выпить.