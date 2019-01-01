Будете удивлены: назван секрет крепкого брака

Будете удивлены: назван секрет крепкого брака

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Фото: flickr.com

Исследователи из Бристольского университета выяснили, что на прочность брака не влияет количество сексуальных партнеров, работа или характер. Ученые отмечают: для этого вам нужно сделать выбор между семейным счастьем и здоровым образом жизни, передает ONLINE.UA со ссылкой на NewScientist.

Отмечается, что специалисты проанализировали биологические данные 47 тысяч пар и оказалось, что самыми крепкими браками среди всех пар могут похвастаться любители выпить.

По словам генетиков, у тех мужчин и женщин, кто пьет, чаще встречаются различные варианты гена ADH1B. Генетическая идентичность означает, что пристрастие к алкоголю провоцирует или отдельный ген или группу генов, изменения в которых имеют прямое отношение к злоупотреблению алкоголем.

"Этот же ген влияет и на выбор спутника жизни. У двух людей, которые любят выпить, генетические наборы будут примерно одинаковыми, что повышает их шансы на "бытовую совместимость.А вот людям с алкоголизмом ужиться с другими людьми, которые имеют нарушения гена ADH1B, очень сложно.Но если в брак вступают человек, склонный к алкоголю с человеком без склонности, то у здорового человека со временем возникает эта склонность", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что стойкий алкоголизм можно лечить с помощью стволовых клеток. К такому выводу пришли чилийские ученые из Университета Сантьяго. Они провели масштабный эксперимент на грызунах и убедились, что небольшая доза мезенхимальных стволовых клеток может справиться с пагубной зависимостью.

Источник: ONLINE.UA Теги: отношения, брак, алкоголизм, ученые
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