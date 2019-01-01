Везде была кровь: актер Бенедикт Камбербэтч попал в ДТП

Бенедикт Камбербетч (фото — uk.wikipedia.org)

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч, которого зритель знает по участию в популярном сериале "Шерлок" (Sherlock), попал в ДТП. Его элитное авто сбило пенсионера, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел на британском острове Уайт. Бенедикт Камбербэтч на своем зеленом автомобиле Lamborghini Urus сбил 63-летнего пенсионера Майкла Лоуренса, который ехал на велосипеде. Удар пришелся на руку пенсионера, поэтому после столкновения на дороге было немало крови. Бенедикт Камбербэтч сразу принялся оказывать помощь британцу.