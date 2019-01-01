Везде была кровь: актер Бенедикт Камбербэтч попал в ДТП

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч, которого зритель знает по участию в популярном сериале "Шерлок" (Sherlock), попал в ДТП. Его элитное авто сбило пенсионера, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.
Инцидент произошел на британском острове Уайт. Бенедикт Камбербэтч на своем зеленом автомобиле Lamborghini Urus сбил
"Он (Майкл Лоуренс — ред.) был на своем новом велосипеде, когда автомобиль неожиданно появился на дороге. Удар пришелся на предплечье и едва не разбил его. Майклу почти разорвало руку. Везде была кровь", – рассказал друг рыбака, который видел ДТП.
Отмечается, что пенсионер сразу не узнал Бенедикта Камбербэтча, поскольку был в кепке. По словам очевидца, кинозвезда отдал чистую футболку пенсионеру и бутылку воды, после чего предложил Майклу Лоуренсу отвезти его в госпиталь. Вероятно, это предложение потерпевший таки принял, поскольку травма руки была сложной.
Известно, что мужчины решили не сообщать о ДТП в полицию и уладить дело самостоятельно. Для этого Бенедикт Камбербэтч обменялся с пенсионером номерами телефона. Представители актера не комментируют аварии.
Как сообщал ONLINE.UA, известный актер Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в политической драме о выходе Великобритании из Европейского Союза.