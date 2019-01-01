Везде была кровь: актер Бенедикт Камбербэтч попал в ДТП

Везде была кровь: актер Бенедикт Камбербэтч попал в ДТП

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Бенедикт Камбербетч (фото — uk.wikipedia.org)

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч, которого зритель знает по участию в популярном сериале "Шерлок" (Sherlock), попал в ДТП. Его элитное авто сбило пенсионера, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел на британском острове Уайт. Бенедикт Камбербэтч на своем зеленом автомобиле Lamborghini Urus сбил 63-летнего пенсионера Майкла Лоуренса, который ехал на велосипеде. Удар пришелся на руку пенсионера, поэтому после столкновения на дороге было немало крови. Бенедикт Камбербэтч сразу принялся оказывать помощь британцу.

"Он (Майкл Лоуренс — ред.) был на своем новом велосипеде, когда автомобиль неожиданно появился на дороге. Удар пришелся на предплечье и едва не разбил его. Майклу почти разорвало руку. Везде была кровь", – рассказал друг рыбака, который видел ДТП.

Отмечается, что пенсионер сразу не узнал Бенедикта Камбербэтча, поскольку был в кепке. По словам очевидца, кинозвезда отдал чистую футболку пенсионеру и бутылку воды, после чего предложил Майклу Лоуренсу отвезти его в госпиталь. Вероятно, это предложение потерпевший таки принял, поскольку травма руки была сложной.

Известно, что мужчины решили не сообщать о ДТП в полицию и уладить дело самостоятельно. Для этого Бенедикт Камбербэтч обменялся с пенсионером номерами телефона. Представители актера не комментируют аварии.

Как сообщал ONLINE.UA, известный актер Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в политической драме о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Источник: ONLINE.UA Теги: ДТП, актер, пенсионер, Бенедикт Камбербэтч
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