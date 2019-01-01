Как будет выглядеть первое поселение на Луне - впечатляющие фото

Известное американское архитектурное бюро SOM совместно с астрономами разработало проект первого населенного пункта, который может появиться на поверхности Луны. Отмечается, что проект разрабатывали в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Массачусетским технологическим институтом, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Dezeen.

Moon Village (дословно с английского – "Лунное село") должно стать первым постоянным поселением человека на поверхности луны. По словам архитекторов, этот проект стал совершенно новым вызовом для отрасли архитектурного проектирования.

Указано, что проект имеет целью решить ряд проблем, связанных с жизнью на спутнике Земли. Среди ключевых целей – устойчивость, самодостаточность и использования существующих ресурсов Луны.

"Лунное село должно быть способным поддерживать человеческую жизнь в другом непригодном для жизни месте. Мы должны рассмотреть проблемы, о которых никто не мог бы думать на Земле: защита от радиации, разница давлений и как обеспечить жителей поселения воздухом ", – рассказал представитель команды архитекторов Колен Кооп.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США умер известный астронавт-исследователь Джон Янг, который дважды летал на Луну и командовал первым полетом космического шаттла. Причиной смерти Янга стала пневмония.