"Они зашли слишком далеко": РФ разорвала военное и гражданское сотрудничество с НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ разорвала сотрудничество с НАТО по военной и гражданской линиям. Там считают, что взаимоотношения с Североатлантическим альянсом сейчас хуже, чем когда-либо. Он добавил, что НАТО якобы зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

По словам российского чиновника, Североатлантический альянс сам отказался "от положительной повестке дня" во взаимоотношениях с Россией. Заместитель главы российского ведомства считает, что "пока не видно, где и когда благоразумие возьмет верх".

"Парадокс, но сегодняшние взаимоотношения Россия-НАТО как раз больше всего напоминают "обычное" состояние дел, под которое и создавалось НАТО под холодную войну", – заявил Грушко.

Российская власть убеждена, что кризис в отношениях России и НАТО является наиболее длительным в истории. При этом, как отметил Грушко, Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.

"Но военный конфликт с НАТО не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества", – убеждает он.

В блоке говорят, что коммуникация между НАТО и Москвой в период холодной войны была лучше, чем сейчас. Именно поэтому нато нужно вести диалог с российской стороной, ведь это даст возможность "понимать друг друга и разъяснять, что и почему мы делаем".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в НАТО рассказали, как будут сдерживать Россию в Черном и Азовском морях.