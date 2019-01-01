У Зеленского наконец-то ответили на вопрос о статусе оккупированного Крыма

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ответ на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева относительно судьбы аннексированного Россией Крыма заявила, что Крым является оккупированной территорией Украины, которую Россия должна вернуть под контроль Киева, передает ONLINE.UA.

У Зеленского говорят, что Москва незаконно аннексировала полуостров и должна выплатить за это компенсацию, в том числе пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.

"Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила в абсолютно противозаконный и насильственный способ. Так называемый "референдум" не может считаться актом, что свидетельствует о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного числа граждан крымскотатарского, украинского, даже русского и прочего этнического происхождения", — говорят в Зеленского.

Также в штабе украинского шоумена подчеркнули, что не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан.

"Это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция непоколебимая и бескомпромиссная. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут произойти за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК", – добавили У кандидата.

Как сообщал ONLINE.UA, лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев обеспокоен тем, что за время предвыборной кампании кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский так и не дал ответа на ряд острых вопросов.