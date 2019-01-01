Аналитики объяснили каким станет курс доллара после выборов

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Эксперты прогнозируют, что после президентских выборов курс доллара останется почти неизменным.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

Курсовые колебания возможны в пределах гривны. Уже на этой неделе, как указано в пресс-релизе Альпари, доллар подорожал.

"На этой неделе мы ожидаем умеренного роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться вблизи 26,8/27,0 грн", — говорится в сообщении.

После второго тура выборов валютный рынок, как и после второго, значительных изменений не почувствует. Социологические опросы показывают — украинцы могут не беспокоиться об обесценивании национальной валюты.

"Мы не ожидаем серьезно роста волатильности на рынке, и в целом он останется вблизи текущих значений", — сообщают в Альпари.

Колебания доллара на прошедшей неделе также были почти незаметны. Доллар рос на 0,2-0,5% и снижался с 26,77 грн до 26,71 грн (-0,2%).

Что касается спроса — предложения доллара, если проанализировать прошедшую неделю, по данным компании «Укрдилинг» отмечается рост с 26,645/26,675 к 26,770/26,800 (+ 0,5%).

Как сообщал ONLINE.UA, международный валютный фонд прогнозирует медленную девальвацию гривны до 2024 года. Указано, что при пересчете ВВП с гривны в доллары для 2019 года используется среднегодовой курс 28,681 грн за доллар, а для 2020 года — 29,958 грн за доллар

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