Вспышка кори среди студентов ХНУ имени Каразина - причины не выявлены

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В харьковском студенческом общежитии зафиксировано несколько случаев заболевания корью.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Комментарии.

На данный момент госпитализированы пятеро студентов, проживающих в общежитии №9 ХНУ имени Каразина. Источник заражения неизвестен, сейчас проводится ряд мероприятий, чтобы выявить причину.

По словам заведующего отделения епідемодосліджень Татьяны Карловой, с начала апреля зафиксировано 22 случая заболевания корью непосредственно среди студентов ХНУ имени Каразина.

В пресс-службе ХНУ имени Каразина рассказывают, что среди студентов проводятся профилактические беседы, а с понедельника, 15 апреля культурно-массовые мероприятия не происходят. Кроме того, работает оперативная группа, которая регулярно мониторит текущую ситуацию по вузу.

В Харьковском областном лабораторном центре утверждают, что только на предыдущей неделе вспышка кори замечено в Харьковской государственной академии культуры, Харьковском национальном медицинском университете, Харьковском национальном автодорожном университете.

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