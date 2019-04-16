Курс валют на сегодня 16 апреля - доллар стал дороже, евро подорожал

На вторник, 16 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 16 апреля цена доллара США составит 26 гривен 81 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 33 копейки, что в свою очередь на 9 копеек больше чем в понедельник, 15 апреля.

В понедельник, 15 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.73/26.705 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.24/30.2 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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