Штаб ООС: бойцы ВСУ дали мощный отпор боевикам на Донбассе

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Ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая. За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение — минометы калибров 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли позиции украинских войск: из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — дважды в районе города Авдеевка; из минометов калибра 120 мм — дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая", — сказано в сообщении.

Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — трижды в районе населенного пункта Лебединское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — дважды вблизи населенного пункта Опытное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

По данным разведки, 15 апреля 6 оккупантов были уничтожены, еще 3 — ранены.

Как сообщал ONLINE.UА, на Донбассе боевики втихаря проводят мобилизацию.