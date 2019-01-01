"Какая еще компенсация?": у Зеленского резко отреагировали на требование Коломойского

Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что решение о национализации Приватбанка было правильным, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О национализации Приватбанка. Это был очень непростой процесс. Согласно той информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным", — сказал экс-министр.

Также он прокомментировал необходимость компенсации бывшему владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка:

"Это вопрос к суду, но если исходить из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о какой компенсации может быть речь?".

Кроме того, Данилюк озвучил ситуации со стороны президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко, которые якобы мешали ему как министру финансов и руководству Приватбанка"защищать интересы Украины в Лондонском суде.

"Это проявлялось в том, что это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Луценко, поскольку вы меня настойчиво попросили поделиться всей информацией относительно Лондонского суда с человеком, который до этого встречалась с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме (Юрием Луценко – ред.)... И я считал, что это не позиция президента, который защищает интересы страны", – добавил Данилюк.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Петр Порошенко прокомментировал вероятное возвращение национализированного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.