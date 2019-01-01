Порошенко уволил скандального главу Службы внешней разведки Семочко

На сайте Администрации президента опубликован указ об увольнении главы Службы внешней разведки Сергея Семочки. Указ Петра Порошенко датирован 12 апреля. Именно эту дату он заявлял во время дебатов на НСК "Олимпийский", передает ONLINE.UA.

"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", – указано на сайте президента.

Сергей Семочко — экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы, экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. А с июля 2018 года занимает должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. После увольнение президентом руководителя СВР мог быть назначен на должность председателя службы.

Напомним, в октябре прошлого года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины – владеет достатком, который невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшая семья получила гражданство РФ и ведет бизнес в оккупированном Крыму.

Как сообщал ONLINE.UА, 14 марта украинский президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.