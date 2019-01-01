У Зеленского ответили на новое предложение Порошенко относительно дебатов

Зе!Команада уже отреагировала на это предложение, назвав его нецелесообразным, поскольку не все желающие смогут послушать кандидатов.

"Законом предусмотрено, что дебаты проходят с 19:00 до 22:00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы не прийти – это вопрос. На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время, в пятницу, им будет трудно прийти на стадион. Лучше – вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты", – отметил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.