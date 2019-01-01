У Зеленского ответили на новое предложение Порошенко относительно дебатов

У Зеленского ответили на новое предложение Порошенко относительно дебатов

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Володимир Зеленський (фото — з відкритих джерел)

В штабе украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского ответили на предложение Петра Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля не в 19:00, а раньше. Там отметили: такой вариант не является целесообразным, пеедає ONLINE.UA.

"Петр Порошенко предлагает Владимиру Зеленскому 19 апреля провести дебаты на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00, а далее посетить дебаты в студии Общественного, запланированные на 20:00", – сообщили в штабе действующего главы государства.

Зе!Команада уже отреагировала на это предложение, назвав его нецелесообразным, поскольку не все желающие смогут послушать кандидатов.

"Законом предусмотрено, что дебаты проходят с 19:00 до 22:00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы не прийти – это вопрос. На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время, в пятницу, им будет трудно прийти на стадион. Лучше – вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты", – отметил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее координатор штаба шоумена Владимира Зеленского, Александр Корниенко, заявил, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает выполнения всех условий своим оппонентом на пост президента Петром Порошенко, ведь нынешний украинский лидер не ответил на все вопросы, которые ему задал шоумен.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Президентские выборы 2019, дебати
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