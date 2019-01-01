У Зеленского ответили на новое предложение Порошенко относительно дебатов

В штабе украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского ответили на предложение Петра Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля не в 19:00, а раньше. Там отметили: такой вариант не является целесообразным, пеедає ONLINE.UA.
"Петр Порошенко предлагает Владимиру Зеленскому 19 апреля провести дебаты на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00, а далее посетить дебаты в студии Общественного, запланированные на 20:00", – сообщили в штабе действующего главы государства.
Зе!Команада уже отреагировала на это предложение, назвав его нецелесообразным, поскольку не все желающие смогут послушать кандидатов.
"Законом предусмотрено, что дебаты проходят с 19:00 до 22:00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы не прийти – это вопрос. На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время, в пятницу, им будет трудно прийти на стадион. Лучше – вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты", – отметил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.