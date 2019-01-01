"Сгорает часть нас": какой была реакция Макрона на пожар в Нотр-Даме

Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Французский лидер Эммануэль Макрон отреагировал на масштабный пожар, который вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером.Об этом Макрон написал в своем Twitter, сообщает ONLINE.UA.

"Собор Парижской Богоматери пылает. Эту эмоцию разделяет вся нация. Мои мысли – со всеми католиками и французами. Как и всем нашим соотечественникам, мне грустно видеть, как сгорает часть нас", — написал французский президент.

Стоит отметить, что в связи с пожаром Макрон также отложил телевизионное обращение к французам, которое было запланировано на 20:00. Французский президент должен подытожить результаты национальных дебатов, которые состоялись через протесты "желтых жилетов". Вместо этого он выехал к Собору Богоматери.

Как известно, о пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. Парижане публикуют в сети фото и видеокадры, на которых видно пламя и огромный столб дыма, который поднялся над памятником.

По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский политтехнолог Тарас Березовец решил пошутить о связи между страшным пожаром в Соборе Парижской Богоматери и приездом во Францию кандидата в президенты Владимира Зеленского. На это остро отреагировала госпожа посол Франции Изабель Дюмон.