"Сгорает часть нас": какой была реакция Макрона на пожар в Нотр-Даме

"Сгорает часть нас": какой была реакция Макрона на пожар в Нотр-Даме

  |  Мир   |   Читати українською
Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Французский лидер Эммануэль Макрон отреагировал на масштабный пожар, который вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером.Об этом Макрон написал в своем Twitter, сообщает ONLINE.UA.

"Собор Парижской Богоматери пылает. Эту эмоцию разделяет вся нация. Мои мысли – со всеми католиками и французами. Как и всем нашим соотечественникам, мне грустно видеть, как сгорает часть нас", — написал французский президент.

Стоит отметить, что в связи с пожаром Макрон также отложил телевизионное обращение к французам, которое было запланировано на 20:00. Французский президент должен подытожить результаты национальных дебатов, которые состоялись через протесты "желтых жилетов". Вместо этого он выехал к Собору Богоматери.

Как известно, о пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. Парижане публикуют в сети фото и видеокадры, на которых видно пламя и огромный столб дыма, который поднялся над памятником.

По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский политтехнолог Тарас Березовец решил пошутить о связи между страшным пожаром в Соборе Парижской Богоматери и приездом во Францию кандидата в президенты Владимира Зеленского. На это остро отреагировала госпожа посол Франции Изабель Дюмон.

Источник: ONLINE.UA Теги: Эммануэль Макрон, Собор паризької Богоматері, пожар, Нотр-Дам
Новости других СМИ
Эксперт объяснил, почему Зеленский не сможет защищать интересы Украины
Эксперт объяснил, почему Зеленский не сможет за...
У Зеленского ответили на новое предложение Порошенко относительно дебатов
У Зеленского ответили на новое предложение Поро...
Порошенко уволил скандального главу Службы внешней разведки Семочко
Порошенко уволил скандального главу Службы внеш...
Пожар в Нотр-Даме из-за Зеленского: посол Франции разозлились из-за шутки известного политолога
Пожар в Нотр-Даме из-за Зеленского: посол Франц...
"Какая еще компенсация?": у Зеленского резко отреагировали на требование Коломойского
"Какая еще компенсация?": у Зеленског...
Штаб ООС: бойцы ВСУ дали мощный отпор боевикам на Донбассе
Штаб ООС: бойцы ВСУ дали мощный отпор боевикам ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги