Эксперт объяснил, почему Зеленский не сможет защищать интересы Украины

Украинский политолог Виктор Таран считает, что кандидат в президенты Владимир Зеленский – прекрасный, талантливый шоумен и комик, это его амплуа, однако на определенном этапе прошлого года оно изменилось. По словам эксперта, олигарх Игорь Коломойский сделал ему предложение, от которого Зеленский не смог отказаться, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Политолог подчеркнул: граждане должны помнить, что не получится отшучиваться 5 лет от МВФ, внешних вызовов, внутренних оппозиций или олигархов. Придется решать конкретные проблемы. Здесь есть вопрос понимания, реальной команды, стратегического видения.

"Элементарно – нужно знать иностранный язык. В видео из его штаба, в день выборов, мы увидели, как он общался с журналистами на несовершенном английском языке. Это плохо, ибо означает, что на индивидуальных переговорах не сможет защищать интересы страны. Он же не пойдет с советниками на индивидуальные переговоры", – заявил Виктор Таран.

Эксперт также напомнил, что когда была атака на Дебальцево, то почти сутки длились переговоры четырех лидеров – Меркель, Макрона, Путина и Порошенко.

"Я не уверен, что Зеленский сутки сможет сидеть на одном месте, убеждать и свободно общаться на иностранном языке. Путин прекрасно говорит на английском и немецком. А Зеленский будет без советников. Надо будет один на один", – подытожил политолог.

Как сообщал ONLINE.UA, в штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили провести дебаты по телемосту в прямом эфире.