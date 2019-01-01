Прогноз погоды в Украине на среду - 17 апреля

Прогноз погоды в Украине на среду - 17 апреля

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Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор.— Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В среду в Киеве ночью будет пасмурно, небольшой дождь. Утром будет пасмурно, дождь. Днем будет пасмурно, небольшой дождь. Вечером малооблачно, небольшой дождь. Температура на протяжении дня будет колебаться от +6 до +10°C.

Ночью +8°C. Относительная влажность 72%. Ветер 2 м/c.

Утром +6°C. Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Днем +8°C. Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.

Вечером +10°C. Относительная влажность 72%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоды в Украине на среду - 17 апреля

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +12°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 63%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +12°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +14°C

Температура ночью +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 64%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +14°C (малооблачно). Относительная влажность 48%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (ясно). Относительная влажность 53%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +11°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +11°C

Температура ночью +8°C (облачно). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +11°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +8°C

Температура ночью +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +11°C

Температура ночью +7°C (облачно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +11°C

Температура ночью +9°C (пасмурно). Относительная влажность 96%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 66%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +14°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +4°C (облачно). Относительная влажность 85%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +14°C (малооблачно). Относительная влажность 55%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +13°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +10°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +12°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 54%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (облачно). Относительная влажность 48%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +13°C

Температура ночью +5°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +10°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +13°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +7°C (облачно). Относительная влажность 56%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +8°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 77%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +11°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 61%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +13°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 87%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно). Относительная влажность 76%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +12°C

Температура ночью +8°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +12°C

Температура ночью +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +15°C

Температура ночью +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 57%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (малооблачно). Относительная влажность 54%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +8°C

Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +8°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +10°C

Температура ночью +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +10°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (малооблачно). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +11°C

Температура ночью +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +12°C

Температура ночью +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 77%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +7°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +12°C (облачно). Относительная влажность 46%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (малооблачно). Относительная влажность 50%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +12°C

Температура ночью +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (малооблачно). Относительная влажность 50%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 49%. Ветер 2 м/c.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, погода, прогноз погоды
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