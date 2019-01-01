Россия изолирует свой интернет - принято последнее решение

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Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете". Главной задачей этой инициативы называли обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Госдумы.

Отмечается, что координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.Техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

Стоит отметить, что закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.