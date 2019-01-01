Россия изолирует свой интернет - принято последнее решение

Россия изолирует свой интернет - принято последнее решение

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Фото — flickr.com

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете". Главной задачей этой инициативы называли обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Госдумы.

Отмечается, что координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.Техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

Стоит отметить, что закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.

Россия изолирует свой интернет - принято последнее решение (1)
 
Как известно, в декабре прошлого года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
Как сообщал ONLINE.UA, гражданина РФ, юриста Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за то, что он сделал репост записи журналиста Аркадия Бабченка в Telegram. Стоит отметить, что мужчину арестовали еще в прошлом году, в апреле.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Госдума, изоляция интернета, закон, автономный интернет
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