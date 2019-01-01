В ГПУ прокомментировали освобождение Савченко

Юрій Луценко

В ГПУ прокомментировали освобождение из-под стражи подозреваемых в организации теракта Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Об этом сообщает ONLINE.RU.с ссылкой на Фейсбук.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, несмотря на то, что подозреваемых выпустили на волю, обвинительных доказательств достаточно.

"Уверен, что завоз тяжелого вооружения так называемой" ДНР "для обстрела украинской столице не останется безнаказанным", — прокомментировал Луценко.

Решение суда разрешить Надежды Савченко и Владимиру Рубану знаходитьия во время судебного процесса на свободе, в ГПУ не одобрили.

"Вчерашнее решение (вернее — его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса — исключительная компетенция суда. Но ряд последних резонансных судебных решений, когда избегают ареста подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать: судебная система тяжело больна. ", — написал он.

Как сообщал ONLINE.UA, Надежду Савченко подозревают в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти. Долгое время она находилась под арестом.