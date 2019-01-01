В Кабмине неожиданно выдвинули требования к проведению дебатов на НСК "Олимпийский"

В Кабмине неожиданно выдвинули требования к проведению дебатов на НСК "Олимпийский"

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Фото з відкритих джерел

Руководство НСК "Олимпийский" должно обеспечить равные условия для кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно проведения дебатов. С данным заявлением выступил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, передает ONLINE.UA.

Чиновник отметил, что на совещании в Министерстве он поручил директору НСК "Олимпийский" Валентину Груздеву неуклонно придерживаться требований избирательного законодательства относительно равных прав и возможностей кандидатов в президенты Украины на доступ к стадиону для проведения дебатов и других предвыборных мероприятий.

"Если кандидаты в президенты Украины выступят с инициативой провести дебаты, или другие мероприятия на стадионе до дня тишины, 20 апреля 2019 года — то такая возможность должна быть предоставлена на условиях равного и непредвзятого отношения", — сказал Жданов.

Министр добавил, что для этого должны быть заключены соответствующие договоры с НСК "Олимпийский", а оплата услуг стадиона должна происходить из избирательных фондов кандидатов в президенты.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что песня "Ти ж мене підманула", которую Петр Порошенко спел со сцены под НСК "Олимпийский", адресована не Владимиру Зеленскому, а Украине, которая отказалась поддержать его на выборах.
Источник: ONLINE.UA Теги: Кабмин, НСК «Олимпийский», дебати, Президентские выборы 2019
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