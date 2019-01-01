В Кабмине неожиданно выдвинули требования к проведению дебатов на НСК "Олимпийский"

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Руководство НСК "Олимпийский" должно обеспечить равные условия для кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно проведения дебатов. С данным заявлением выступил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, передает ONLINE.UA.

Чиновник отметил, что на совещании в Министерстве он поручил директору НСК "Олимпийский" Валентину Груздеву неуклонно придерживаться требований избирательного законодательства относительно равных прав и возможностей кандидатов в президенты Украины на доступ к стадиону для проведения дебатов и других предвыборных мероприятий.

"Если кандидаты в президенты Украины выступят с инициативой провести дебаты, или другие мероприятия на стадионе до дня тишины, 20 апреля 2019 года — то такая возможность должна быть предоставлена на условиях равного и непредвзятого отношения", — сказал Жданов.

Министр добавил, что для этого должны быть заключены соответствующие договоры с НСК "Олимпийский", а оплата услуг стадиона должна происходить из избирательных фондов кандидатов в президенты.