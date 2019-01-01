СМИ выяснили, почему Путин до сих пор не избавился от Медведева

Глава Кремля Владимир Путин не убирает из правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, потому что отведет ему в будущем "особую роль". Об этом пишет журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке в статье "Медведев – "мертвая утка", передает ONLINE.UA.

По ее словам, Медведев теряет поддержку в стране, ведь его сильно ослабили аресты бывших собратьев.

"Премьер выглядит слабым особенно в связи с арестом Михаила Абызова, который к 2018 году входил в команду Медведева. Премьер слишком слаб для того, чтобы защитить своих сторонников и, вероятно, самого себя... Согласно опросам, его правительство больше не поддерживается большинством. Падает и популярность президента Владимира Путина, который мог бы улучшить свой рейтинг, пожертвовав непопулярным премьером. Но почему Медведев, не смотря на это, остается главой правительства и вторым человеком в государстве?", – удивляется автор.

По мнению российского социолога Константина Гаазе, его отставка была бы идеальным решением для спасения популярности Путина, которая катится вниз.

"Но это средство президент намерен приберечь до момента, когда он принесет ему больше пользы, – передает издание слова эксперта. – В конце концов, следующие президентские выборы состоятся только через пять лет. И, возможно, Медведев еще понадобится ему до этого времени. В частности, Путин может готовить для себя преемника, а пост премьер-министра – лучшая позиция для этого", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "жесткая и грязная избирательная кампания" в Украине вызывает опасения в легитимности выборов.