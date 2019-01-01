Укрзализныця запустила дополнительные поезда на праздники

Укрзализныця запустила дополнительные поезда на праздники

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Фото — epravda.com.ua

На майские и Пасхальные праздники назначены два дополнительных поезда Киев – Львов — утренний и дневной.

Об этом сообщает ONLINE.UA.

В пресс-службе ПАО «Укрзализныця», рассказывают, что по данным опросам – самый популярный маршрут во время отдыха – Львов. Поэтому решено движение в это направление усилить.

«По результатам опроса Укрзализныця назначает два поезда: № 755/756 и № 211/212 сообщением Киев – Львов», – говорят в пресс-службе.

Приобрести билеты на дополнительные поезда можно уже сейчас в кассах железной дороги онлайн.

Утренний поезд Интерсити» № 756 сделает два рейса – 26 апреля и 1 мая отправляется из Львова в 5:50, в Киев прибывает на следующий день утром в 5:50. Делает остановку на станции Коростень. Возвращается из столицы Украины до Львова 28 апреля и 3 мая в 05:47, отправляясь с Центрального вокзала Киева 27 апреля и 2 мая.

Дневной поезд № 211/212 26 апреля отправляется из Киева в 12:10. Приезжает во Львов в этот же день вечером в 22:14. В столицу Украины возвращается на следующий день в 9:14, отправление из Львова – 27 апреля 0 1:28.

Как сообщал ONLINE.UA, украинцы планируют отдых на Пасхальные и майские праздники.

Источник: Online.ua Теги: Укрзализныця, потяг, майские праздники, Великодень
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