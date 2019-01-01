Горящий Нотр-Дам на голове у Макрона: Charlie Hebdo шокировал мир новой обложкой

Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

На обложке нового выпуска французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась карикатура с горящим Собором Парижской Богоматери на голове у президента Эммануэля Макрона, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на анонс нового выпуска с изображением обложки, который размещен на странице журнала в Twitter.

На обложке изображено карикатурное лицо президента Франции Эммануэля Макрона с горящим собором на голове. Внизу изображения две надписи: "Реформы" и "Начну с несущих конструкций".

Как известно, в 2015 году в Париже исламисты убили 12 человек в редакции Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого журнал не раз отмечался весьма спорными и порой провокационными карикатурами.

Напомним, что в связи с пожаром Макрон отложил телевизионное обращение к французам, которое было запланировано на 20:00 15 апреля. Французский президент должен был подытожить результаты национальных дебатов, которые состоялись из-за протестов "желтых жилетов". Вместо этого он выехал к Собору Богоматери.

Как известно, о пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связана с ремонтными работами в здании.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Эммануэль Макрон пркомментировал пожар в Нотр-Даме.