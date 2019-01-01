Горящий Нотр-Дам на голове у Макрона: Charlie Hebdo шокировал мир новой обложкой

Горящий Нотр-Дам на голове у Макрона: Charlie Hebdo шокировал мир новой обложкой

  |  Мир   |   Читати українською
Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

На обложке нового выпуска французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась карикатура с горящим Собором Парижской Богоматери на голове у президента Эммануэля Макрона, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на анонс нового выпуска с изображением обложки, который размещен на странице журнала в Twitter.

На обложке изображено карикатурное лицо президента Франции Эммануэля Макрона с горящим собором на голове. Внизу изображения две надписи: "Реформы" и "Начну с несущих конструкций".

Горящий Нотр-Дам на голове у Макрона: Charlie Hebdo шокировал мир новой обложкой (1)

Как известно, в 2015 году в Париже исламисты убили 12 человек в редакции Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого журнал не раз отмечался весьма спорными и порой провокационными карикатурами.

Напомним, что в связи с пожаром Макрон отложил телевизионное обращение к французам, которое было запланировано на 20:00 15 апреля. Французский президент должен был подытожить результаты национальных дебатов, которые состоялись из-за протестов "желтых жилетов". Вместо этого он выехал к Собору Богоматери.

Как известно, о пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связана с ремонтными работами в здании.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Эммануэль Макрон пркомментировал пожар в Нотр-Даме.

Источник: ONLINE.UA Теги: Собор паризької Богоматері, Нотр-Дам, пожар, обложка, Charlie Hebdo
Новости других СМИ
Прогноз погоды в Украине на среду - 17 апреля
Прогноз погоды в Украине на среду - 17 апреля
"Укрнафта" победила Россию в международном арбитраже
"Укрнафта" победила Россию в междунар...
Украинские реставраторы поедут спасать артефакты Собора Парижской Богоматери
Украинские реставраторы поедут спасать артефакт...
Укрзализныця запустила дополнительные поезда на праздники
Укрзализныця запустила дополнительные поезда н...
СМИ выяснили, почему Путин до сих пор не избавился от Медведева
СМИ выяснили, почему Путин до сих пор не избави...
В Кабмине неожиданно выдвинули требования к проведению дебатов на НСК "Олимпийский"
В Кабмине неожиданно выдвинули требования к про...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи