"Укрнафта" победила Россию в международном арбитраже

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12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Как известно, в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций ПАО "Укрнафта".

"Все попытки ПАО "Укрнафта" вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС, включительно с продуктовыми магазинами, оборудованием и соответствующими разрешениями и лицензиями), через обращение к введенных государством-агрессором "правоохранительных органов" оказались напрасными", — отмечают в компании.

Также представители компании отмечают, что в октябре 2014 года ПАО "Укрнафта" сообщило государству-агрессору о нарушении прав, руководствуясь положениями Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций. Однако Российская Федерация проигнорировала сообщение ПАО "Укрнафта" о наличии спора по соглашению.

12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" 44,455 млн долларов компенсации за экспроприацию инвестиций компании на территории АР Крым, а также более 3,5 млн долл арбитражных расходов.

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Обладает 537 АЗС почти во всех регионах Украины.

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