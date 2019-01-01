Украинцы назвали главное требование к будущему президенту

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Подавляющее большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный президент в первую очередь должен снизить тарифы на коммунальные услуги, передает ONLINE.UA со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля.

Указано, что респонденты ответили на вопрос, что должен сделать следующий президент в свои первые 100 дней работы. Три самые распространенные ответы были такими:

Снизить тарифы на коммунальные услуги – 39,1%; Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента – 35,5%; Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 32,4%;

Далее голоса распределились следующим образом:

начать переговоры с Россией – 23,3%;

снизить зарплату топ-чиновникам – 18,4%;

начать переговоры с ЕС и США в отношении Донбасса и Крыма – 16,4%;

ускорить расследование преступлений против Майдана – 9,4%;

инициировать изменение системы парламентских выборов – отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками – 8%

Стоит отметить, что в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 65% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, зато каждый пятый считает, что в правильном.