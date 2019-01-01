Украинцы назвали главное требование к будущему президенту

Украинцы назвали главное требование к будущему президенту

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: скриншот відео

Подавляющее большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный президент в первую очередь должен снизить тарифы на коммунальные услуги, передает ONLINE.UA со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля.

Указано, что респонденты ответили на вопрос, что должен сделать следующий президент в свои первые 100 дней работы. Три самые распространенные ответы были такими:

  1. Снизить тарифы на коммунальные услуги – 39,1%;
  2. Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента – 35,5%;
  3. Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 32,4%;

Далее голоса распределились следующим образом:

  • начать переговоры с Россией – 23,3%;
  • снизить зарплату топ-чиновникам – 18,4%;
  • начать переговоры с ЕС и США в отношении Донбасса и Крыма – 16,4%;
  • ускорить расследование преступлений против Майдана – 9,4%;
  • инициировать изменение системы парламентских выборов – отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками – 8%

Стоит отметить, что в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 65% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, зато каждый пятый считает, что в правильном.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Президентские выборы 2019, кандидаты, коммунальные услуги
Новости других СМИ
Наконец-то: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение
Наконец-то: Порошенко, Зеленский и "Олимпи...
"Разрыв сокращается": у Порошенко прокомментировали результаты социологических опросов
"Разрыв сокращается": у Порошенко про...
Прогноз погоды в Украине на среду - 17 апреля
Прогноз погоды в Украине на среду - 17 апреля
"Укрнафта" победила Россию в международном арбитраже
"Укрнафта" победила Россию в междунар...
Украинские реставраторы поедут спасать артефакты Собора Парижской Богоматери
Украинские реставраторы поедут спасать артефакт...
Горящий Нотр-Дам на голове у Макрона: Charlie Hebdo шокировал мир новой обложкой
Горящий Нотр-Дам на голове у Макрона: Charlie H...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги