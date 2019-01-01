Увеличились поставки российского газа в Европу через Украину

Объемы поставок российского газа в Евросоюз через Украину за последние несколько дней выросли на 60 миллионов кубометров на сутки или на 25%.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал 24.
"Причиной увеличения объема транзита газа через Украину является ремонт трубопровода "Ямал-Европа", -сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
Газотранспортная система Украины с возросшей нагрузкой справляется. В «Гаспроме» утверждают, что необходимости в строительстве новых обходных маршрутов и потоков пока нет.
Ежегодно Украина получает по 3 миллиарда долларов за услуги транзита российского газа в Евросоюз. Контракт с Россией истекает 31 декабря 2019 года. Новых договоренностей о продолжении сотрудничества пока нет.
Вернутся к переговорам о транзите газа через Украину Россия планирует в 2020 году. Сейчас интенсивно строится «Северный
Как сообщал ONLINE.UA, экспорту российского газа угрожает изменение климата.