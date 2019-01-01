Увеличились поставки российского газа в Европу через Украину

24tv.ua

Объемы поставок российского газа в Евросоюз через Украину за последние несколько дней выросли на 60 миллионов кубометров на сутки или на 25%.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал 24.

"Причиной увеличения объема транзита газа через Украину является ремонт трубопровода "Ямал-Европа", -сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Газотранспортная система Украины с возросшей нагрузкой справляется. В «Гаспроме» утверждают, что необходимости в строительстве новых обходных маршрутов и потоков пока нет.

Ежегодно Украина получает по 3 миллиарда долларов за услуги транзита российского газа в Евросоюз. Контракт с Россией истекает 31 декабря 2019 года. Новых договоренностей о продолжении сотрудничества пока нет.

Вернутся к переговорам о транзите газа через Украину Россия планирует в 2020 году. Сейчас интенсивно строится «Северный поток-2 » — проложено около 978 труб. Завершит работы до конца года не получится. Газопровод нужен для того, чтобы обойти транзитные сборы Украины. Начало «Северного потока-2 » — в Выборге (Россия), далее пролегает по дну Балтийского моря и заканчивается в немецком Грейсфальд. Проект предусматривается две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в час.

Как сообщал ONLINE.UA, экспорту российского газа угрожает изменение климата.