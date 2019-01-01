"Разрыв сокращается": у Порошенко прокомментировали результаты социологических опросов

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В избирательном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко признаются, что результаты социологических опросов накануне второго тура выборов их не радуют, однако внутренние исследования команды Порошенко показывают сокращение разрыва между кандидатами.

С данным заявлением выступил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает ONLINE.UA со ссылкой на "BBC News Украина".

В команде действующего президента говорят, что результаты опроса заставили штаб Порошенко "утроить усилия", однако и социология, о которой говорил Медведев, фиксировала состояние дел на момент завершения первого тура выборов.

"Внутренние исследования, которые мы имеем, они говорят о том, что разрыв сокращается, что Зеленский снижается, а мы растем", — сказал Медведев.

Кроме того, спикер штаба действующего президента добавил, что разрыв между Зеленским и Порошенко все еще большой и надо приложить много усилий, чтобы его преодолеть.

Как сообщал ONLINE.UA, в Facebook-сообществе "Бойкот Партии Регионов" было опубликовано новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается кокаин. Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".